Według najnowszych danych nierówności płacowe w Polsce są jednymi z najmniejszych w Europie i wynoszą ~10%



Skoro facet i kobieta zarabiają podobnie to po co do tego dokładać wysokie alimenty? To tylko żerowanie na facetach.



Przepis promuje pijawki, które same obijając się całe życie uczepiły się bogatego faceta i chcą go wydoić do końca.