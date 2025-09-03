Może kogoś zainteresuje:



Niestety ale żyjemy w początkowym stadium rozpadu naszej cywilizacji. Jeszcze wydaje się, że wszystko jest dobrze, jeszcze woda w kranie płynie a ludzie nie żebrzą na ulicach. Sam rozpad zawsze przychodzi nagle, niespodziewanie a jednocześnie gładko nakłada się na czasy dobrobytu w taki sposób, że nikt nie zauważa go jak nadchodzi. Jest jak choroba co zjada niepostrzeżenie od środka niż jak nagły wypadek co zabija na miejscu.