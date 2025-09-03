Największy w Europie wzrost cen mieszkań zanotowano w Polsce.
Inni mają jeszcze gorzej można pocieszyć się, czytając raport firmy Deloitte. Polska zaszokowała jednak wzrostem cen lokali w 2024 r. Winnym jest Bezpieczny kredyt.Dorodny_Wieprz
Komentarze (37)
@Lasoslaw: tylko z tych wystawionych można kilka procent się sprzeda, jeśli komuś zależy dokładnie na lokalizacji. Działek to chyba aż tylu jednocześnie nigdy nie było powystawianych na sprzedaż - ludzie w boomie podzielili jakieś pola pod miastami i teraz to wszystko stoi, nikt tego nie chce, a na portalach widzę że naganiają, że zmiany w prawie, plany ogólne, kupować, bo taniej nie będzie ( ͡°
widziałem tam witryny z ofertami mieszkań, myślałem, że się pośmieję z tego jak Paryżanie są dymani
jaki był mój szok jak okazało się, że mieszkanie można dostać dużo taniej niż we Wrocławiu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No ale głupie społeczeństwo zarabia więcej, więc im to wystarczy. W końcu cena piwa w Biedronce radykalnie nie urosła.
@swiadomy_anakolut: A czy te kraje stać na te transfery socjalne?
Jakie te kraje mają inne problemy społeczne, które mogą wpłynąć na inflację?
Bo u nas jest gigantyczny problem z
"największe wzrosty"
"rekordowe spadki"
XDDDD
u mnie pustostan stoi i bedzie stał dopóki realna inflacja nie wróci do 3%
kto ma niby gorzej ? Skoro koniec koncow tych wyliczen..... to my demograficznie zwijamy sie najszybciej....#demografia
Niestety ale żyjemy w początkowym stadium rozpadu naszej cywilizacji. Jeszcze wydaje się, że wszystko jest dobrze, jeszcze woda w kranie płynie a ludzie nie żebrzą na ulicach. Sam rozpad zawsze przychodzi nagle, niespodziewanie a jednocześnie gładko nakłada się na czasy dobrobytu w taki sposób, że nikt nie zauważa go jak nadchodzi. Jest jak choroba co zjada niepostrzeżenie od środka niż jak nagły wypadek co zabija na miejscu.