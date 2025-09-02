Cztery zakazy, 3,5 promila, a wciąż jeździł autem
Ponad 3,5 promila alkoholu miał w organizmie kierowca, który koło Darłowa spowodował kolizję. Mężczyzna miał na swoim koncie cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Trafił do aresztu, a stamtąd może przenieść się do więziennej celi.Bobito
Komentarze (67)
@astrodamus: Po trzecim się kasuje (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
MISTRZ!!!
@mam_kosmate_mysli: Kiedyś jeździli z 10 zakazami, teraz puszkują już po 4 zakazach a przy okazji konfiskują samochód którym delikwent jeździł - sprawy idą ku dobremu :-)
@Lufio: Bo takie info się przebija na wykopie a to że Policja skonfiskowała 11 tys samochdów tylko w tym roku za prowadzenie pod wpływem alkoholu to już nie zobaczysz: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/tysiace-skonfiskowanych-samochodow-nowe-przepisy-juz-przynosza-efekty/lw7w05f
Poszukaj statystyk o ile spadła liczba zatrzymanych kierowców po alkoholu o ile spadła liczba wypadków pod wpływem alkoholu.
Ostatecznie masz jakąś propozycję dla takich kierowców? Złapią, pójdzie na 5 miesięcy do
skoro przepadek aut ich nie boli to może pora na blokowanie ksiąg wieczystych?
To jest klasyczny przykład olewania spraw. Z automatu klepie się te wyroki, piszą je pewnie jeszcze praktykanci/stażyści, a sędziowie się tylko podpisują. Tak jak mówię - odbieranie przywilejów za takie głupie wyroki natychmiast by sprawiło, że jednak da się ustalić, czy ktoś ma zakaz jazdy ;)