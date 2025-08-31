Jakoś mnie to nie dziwi. W naszym kraju możesz mieć najlepsze kwalifikacje ale i tak często przegrasz w rekrutacji z synem koleżanki Anetki z księgowości albo siostrzenicą dyrektora po kulturoznawstwie i policealnej szkole obierania bananów. Kumoterstwo, kolesiostwo i nepotyzm marnują ogromny potencjał w naszym społeczeństwie. Ktoś coś potrafi, zdobył kwalifikacje, inwestował w rozwój, a potem nie może znaleźć godnej pracy i musi bujać się latami po januszeksach albo na emigracji, bo w Pokaż całość