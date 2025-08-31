Pracowała w szpitalu, udając psychologa. Aktywistka oskarżona
Magdalena K., aktywistka z Bielska-Białej, została oskarżona o oszustwo na szkodę Szpitala w Żywcu. Przez niemal rok pracowała w placówce, podając się za psychologa. Nie miała odpowiednich kwalifikacji, mimo to dostawała wynagrodzenie.matixrr
Komentarze (50)
najlepsze
Nigdy się nie przyznaje, kobieta taka jest.
- Przyznaje się Pani do winy?
Czekasz pół dnia na wizytę u lekarza, Twojego rodzinnego nie ma, a zastępstwo ma jakiś Serhij jakiś tam. Przeczuwasz problemy, a później wchodzisz, mówisz, przedstawiasz swoje dolegliwości, a on że nipanimaju. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@patryk-wuwuw: Ukraińskie papiery nie są normalne, tam sam możesz pomalować stodołę i założyć uczelnię medyczną wydającą dyplomy- brak jakiejkolwiek akredytacji/ kontroli... jest oczywiście renomowany Uniwersytet Kijowski itd. ale są też pseudoszkółki kształcące niemal felczerów wjeżdzających w nasze szpitale jak w masło, zero weryfikacji.
Psychologia to zbiór wydajemisizmów, czasami coś ciekawego potrafi (nienaukowo) wytłumaczyć np psychologia ewolucyjna, a czasami nie.
mocna, niepodważalna linia obrony
pal głupa do końca :)