Niemcy znowu sprowadzają zniszczenie na siebie i resztę Europy w imię ideologii. Polacy nie mają się z czego cieszyć - po pierwsze problemy gospodarcze Niemiec muszą przełożyć się na problemy gospodarcze Polski, a po drugie spauperyzowani i upokorzeni Niemcy będą się niebezpiecznie radykalizować.