Niemiecka gospodarka tonie szybciej niż przewidywano
W drugim kwartale 2025 r. PKB Niemiec skurczył się o 0,3 procent w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, czyli bardziej niż dotychczas zakładano. Poprzednie prognozy wskazywały jedynie na niewielki spadek o 0,1 proc. Informację tę podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).Bobito
Komentarze (105)
najlepsze
@sawes1: Ciągle ciągną ruski gaz. 2 lata i wracamy do resetu z rosją.
https://www.money.pl/gospodarka/rosyjski-gaz-trafia-do-unii-europejskiej-duzy-wzrost-w-ciagu-roku-7191582105524832a.html
Jak produkcja na zachodzie siądzie, to zastąpi ją chińska, a nie polska, a polacy może bedą siedziec na taśmach dla BYD za połowę tego co teraz, bo będziemy musieli ceną pracy pobić chińczyków
@vanschout: Co robiła? xDDDD Niby kiedy i gdzie? xDD
Koles, co sobie fikcyjny scenariusz na potrzeby poglądów wymyślił. 10 lat pisowskiego prezydenta, 8 lat zjednoczonej prawicy, a ten coś o niemieckich lewakach p------i xDDDD
@huncwot_: Podpowiem CI "zadrukuje" długiem tak by następna się martwiła, i tak każda następna przez 20 cia lat aż PLN któregoś dnia straci 50% wartości do USD.
Jakbyś nie zauważył nie ważne jaki kryzys - drukujemy. ( czyli dług publiczny do góry na pobudzenie gospodarki )
Nasza gospodarka nie jest na to odporna. Będą upadać kolejne branże. Pierwsza na dno pójdzie automotive
@eU2MO: Jak się starzejesz nie lubisz zmian, Polskę też to czeka my jesteśmy Niemcami za 20cia lat - te same problemy te same "rozwiązania"
Popatrz na Polskę tyle krzyku ale jak doszło co do czego to "reformy" przy sądownictwie skończyły się głównie na stołkach i tak jest z każdą dziedziną. Pozorowane ruchy aby się nachapać za kadencji pod pozorem "reform" które niewiele wnoszą.
Tymczasem w Chinach pracują na 3 zmiany...
@JanTadeusz: nawet przy budowach/remontach w Polsce to mam wrażenie że 2 razy w tygodniu kogoś przy remoncie rozwalonego mostu widzę
Zabijmy przemysł, zlikwidujemy infrastrukturę; zamieńmy cała Europę w Zakopane