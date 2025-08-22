Kolejny podatek w górę. Tym razem podwyżka podatku od wygranych z 10% do 15%
Ministerstwo Finansów planuje od 1 stycznia 2026 roku podwyżkę stawki od wygranych (Lotto, Eurojackpot, STS itd.) z obecnych 10% do 15% - podano na stronie KPRM. xDDDmrbarry
Zobaczymy co z tym zrobi batyr
Jeszcze zwiększyć podatek od wódy i szlugów i pisowski elektorat się nie podniesie od tej potwarzy xD
Zamiast tego wprowadzają ciągle to nowe podatki i jeszcze bardziej zwiększają wydatki więc te podatki nie zmiejszają dziury budżetowej.
Nie mamy innowacji, elektrowni atomowych, CPK, sprawnego państwa. Wszystko zostało przepieprzone na kiełbasę wyborczą na kredyt ku uciesze tumanów. Budżet się nie spina i to dopiero początek kolejnych niskich podatków.
@Lasoslaw: Nie do końca. Przede wszystkim to ten kraj zadłużał każdy rząd dosłownie po upadku komunizmu a nawet po upadku komunizmu Polska jeszcze długo musiała spłacać