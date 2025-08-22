Przypominam że deficyt budżetu w tym roku to REKORDOWE 289 miliardów zł, więc to tylko początek podnoszenia i tworzenia nowych podatków, zapnijcie pasy. W 2024 roku Polska przeznaczyła na obsługę długu publicznego około 80,2 miliarda złotych, głównie w formie odsetek. Budżet państwa na rok 2025 to 920 miliardów z czego około 10 % odsetki od zadłużenia.