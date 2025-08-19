A kto mi zabroni? Będą mi do torby ze śmieciami zaglądać? Mam obok domu różnokolorowe śmietniki i czasem nawet zrobię z nich użytek. Z artykułu wynika, że sklepy o powierzchni ponad 200m będą miały obowiązek odebrać od nas butelki. Obok siebie mam monopolowy i jedną Żabkę, przy czym sklepy te raczej nie spełniają tych norm. Mam do Intermarche drałować i może jeszcze stać w kolejce z butelkami po piwsku? Niech wszyscy widzą Pokaż całość