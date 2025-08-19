Po 1 października nie będzie już można wyrzucić butelki do śmietnika
Jeżeli mało wam było "atrakcji" wywołanych przez nowe obowiązki dotyczące odpadów tekstylnych, to ucieszy was nowa śmieciowa rewolucjad3n3b
Komentarze (180)
najlepsze
Hmmm, coś czuję, że jednak mój pojemnik na zmieszane nie będzie protestował.
@Krupier: Ten na papier też nie powinien ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Chris_Karczynski: Nie wiem jak wykopki ale słyszałem opinie, że skoro w Niemczech działa to dlaczego my jesteśmy takim ciemnogrodem. Najgorsze jest to, że u nas segregacja i odzyskiwanie surowców stoi na poziomie chyba nawet wyższym nich w Niemczech z tymi wszystkimi ich obwarowaniami więc jest to żenujące i
@misza4: ale dlaczego do wykorzystania w sklepie? To jest kaucja, moje pieniądze, nie wydałem ich stricte na produkt tylko zostawiłem w ramach kaucji więc chcę z powrotem pieniądze, a nie jakiś śmieszny bon.
@patryk-wuwuw: Moja ciotka miała taki przypadek w małym miasteczku na Dolnym Śląsku. Przyjechali ludzie, powywalali śmieci na ziemię i mówili że nie zabiorą i będzie kara bo nie jest dobrze posegregowane. Po protestach i domaganiach się posprzątania syfu przyjechali, grzecznie posprzątali, zabrali śmieci i temat ucichł