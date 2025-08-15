Niemal co dziesiąte dziecko na świecie musi pracować
W Afryce Subsaharyjskiej pracuje 87 milionów dzieci. To 2/3 wszystkich pracujących dzieci na całym świeciemichal-fitz
@maniek-maniewski: Tutaj warto również wspomnieć o tym, że cały czas świat się użala nad pracującymi biednymi umęczonymi dziećmi z Afryki tak naprawdę, współczuję im. Natomiast jakby totalnie się zapomina, że dzieci to nie tylko tam pracują myślę, że jak pojedziesz na przeciętną polską wieś w sezonie na coś to tam
Pracowałem też w technikum. Jeden dzień w tygodniu pracowaliśmy w warsztatach szkolnych. Szkoła produkowała elementy elektroniczne, na których zarabiała. ;) My dostawaliśmy jakieś grosze, żeby nie było wrażenia, że jest niewolnictwo.
@editores: No, ale przecież o ile nie miałeś bogatych rodziców a nie oszukujmy się większość nie miała to było normalne totalnie, że ludzie rozdawali jakieś ulotki, zrywali owoce lub pracowali w jakichś innych g---o pracach nawet często na lewo bo tam przed 15 stką byli.
@Khornishon: Nie do końca. O ile jesteś biednym dzieckiem z Afryki, Indii może Ameryki Południowej to tak. Natomiast w takich miejscach jak Europa/USA to ograniczenie bardzo często w którymś momencie możesz zwalczyć i robić swoje po prostu, ale dla wielu to za duże bo trzeba dać coś z siebie a