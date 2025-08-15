Również pracowałem jako dzieciak. Miałem 15 lat i zasuwałem w sklepie spożywczym w wakacje, żeby zarobić na gramofon.

Pracowałem też w technikum. Jeden dzień w tygodniu pracowaliśmy w warsztatach szkolnych. Szkoła produkowała elementy elektroniczne, na których zarabiała. ;) My dostawaliśmy jakieś grosze, żeby nie było wrażenia, że jest niewolnictwo.