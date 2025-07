Masa osob ktore identyfikuja sie jako artysta powinny zwyczajnie isc do roboty bo nie utrzymaja sie ze swojego artyzmu



a reszta, sorry mamy czasy gdzie nastolatkowie na toktokach zarabiaja, jak ktos nie potrafi "zarobic" na swojej sztuce w erze spotify i innych chujów mujów ale obrza sie ze klepie biede no to moze to nie wina odbiorcow