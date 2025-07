Właśnie sprawdziłem. Szajs jak pozostałe, chociaż trochę mniej niż inne.



Mam taka metodę testowania SI. Nazywam to testem hamulca wylotowego.

Pytam się dlaczego w nowoczesnych czołgach nie stosuje się hamulca wylotowego w czołgach i sprawdzam co odpowie. To jest bardzo niszowe zagadnienie, więc SI nie znają poprawnej odpowiedzi, ale muszą coś napisać i nie może to być przyznanie się do nieznania odpowiedzi.



Taki Gemini wymyślił, że hamulec wylotowy spowalniał ruch czołgu. No