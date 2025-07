Mam jakieś oszczednosci, więc boli mnie inflacja, a w szczegolnosci, podatek Belki od zysków które nawet jej nie dogoniły.



Ale z drugiej strony jesli Polska starałaby się uchronić przed inflacją, to co by się stało? By kupić iPhone’a trzeba by wydać całą wypłatę i nie byłoby nas stać na takie luksusy. To tylko teoria, a w rzeczywistości mimo usilnych prób nie udałoby się uchronić przed tą inflacją, bo programista 10k widząc wzrost Pokaż całość