Śmieszne jest dla mnie to, że akurat w tej sytuacji ludzie go mega popierają, bo akurat padło na policję xD Znowu ja uważam, że w tej sytuacji trochę się czepia. Nie odbieram mu prawa do tej akcji, bo prawo stoi po jego stronie ale policjant podał sensowne argumenty o hałasie itd. a to przecież jakaś spokojna droga a nie przejazd po krzyżówce bez sygnałów.