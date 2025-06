Ja to jestem ciekaw jaki będzie płacz tych babsztyli jak ci bardziej zaradni faceci zamiast jechać do miasta szukać partnerki to sobie jakąś z zagranicy sprowadzą.

Co będzie mu bez gadanie prać, gotować, ssać i dbać o dzieciaki.

Już na zachodzie femboty strasznie się burza gdy faceci zamiast się z nimi użerać to sprowadzają sobie partnerji z krajów gdzie feminizm nie zatruł im jeszcze umysłów.