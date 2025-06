Mnie ciekawi jaki jest sens w takim wyprzedzaniu i pośpiechu? W 4 minuty facet nadrobił 5 sekund bo tyle kierowca z kamerką potrzebował by czasu by dojechać na miejsce tego mercedesa.

Ile razy jechałem od miasta do miasta 40 kilometrów gdzie na początku wyprzedzał mnie jakiś furiat tylko po to by wjeżdżając do kolejnego miasta facet był 3 pojazdy przede mną gdzie ja jechałem przepisowo. Na takich drogach najlepiej dostosować się do Pokaż całość