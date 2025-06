No i czy będzie jakaś kontrola? I co wykaże?

No pewnie nic, bo się okaże, że jakiś wujek, a może nawet i tata jest wysoko postawiony gdzieś i przecież go nie uwalimy...

A co z tego, że córka tępa jak but... może jeszcze jak by była najlepsza na roku i miała niesłychane osiągniecia... a tak to po prostu awans po rodzinie i uja nam zrobicie...



A Ty szary Polaku haruj na służbie, Pokaż całość