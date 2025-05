Ja zacząłem z tym walczyć u Siebie, bo nie dość, że cyfrowy świat nie pomaga, to odkryłem, że Ja mam zaburzenia uwagi od dziecka (tak to słynne ADHD).

Pare protipów, jak ogarnąć Siebie:

- Na komputerze na którym pracujemy, blokery social mediów, polecam wtyczkę "Work mode"

- Blokada feedu na facebooku (jest wtyczka od tego, do tego można zastosować wtyczkę unfollow all i dać follow tylko dla profili swojej rodziny) - Ja Pokaż całość