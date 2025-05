Może dlatego że w Polsce nie opłaca się robić kolejnej Toyoty, Sony, czy Hondy? Silnia japonia i Korea były na rekę zachodowi, bo to jedyne co było po tamtej stronie świata, co nie było komunistyczne. Czyli były to dobre czynniki makroekonomiczne. Dlatego opłacało się tam pompować pieniądze. Do tego azjatycki etos pracy. Cofanie się 100 czy 200 lat do przodu i omawianie pozycji Poslki w tamtych latach to jest tylko część problemu. Pokaż całość