Tl;dr. A/an jeżeli omawiamy z kimś po raz pierwszy daną rzecz np I wrote a poem about you.

Jak już obie stony będą miały świadomość o danej rzeczy to mówi się I wrote the poem about you.

Nowa informacja vs informacja o której wiedzą obie strony.

Potem autor filmu mówi że nikt tak nie mówi xd warto obejrzeć.