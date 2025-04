No i coś pięknego. Ceny mieszkań zaczynają spadać, stopy procentowe zaczną padać w ciągu kilku miesięcy i za 2-3 lata wolny rynek sam wyreguluje to, co zostało rozpieprzone w ostatnich latach na rynku nieruchomości. Żeby tylko już nikt w tym nie grzebał i nie przeszkadzał, to przeciętna rata kredytu za przeciętne mieszkanie wróci do normalnych poziomów.