Fajnie, w koszyku inflacyjnym została zmieniona "waga" żywności oraz nośników energii, czyli 2 elementów składowych, których ceny będą w tym roku rosły najbardziej (co do żywności można mieć jeszcze małe wątpliwości ale co do nośników energii mamy pewność).



Jednocześnie te 2 elementy są najważniejszą częścią składową wydatków większości gospodarstw domowych ¯\(ツ)/¯



Klasyczna manipulacja danymi, żeby wyniki wyglądały lepiej, niż ma to miejsce w rzeczywistości ¯\(ツ)/¯