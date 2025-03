Fascynujące jest to, że policja co chwilę kogoś obarcza nieprawdziwym wykroczeniem, wyłudzają mandaty, kłamią w tym celu systemowo, kierownictwo ich chroni.



A jak mogą komuś dać faktyczny mandat, nie ma żadnych podstaw do jego podważania, kwota jest wysoka, sytuacja klarowna to co? To nieee, wystarczy puczenie, nic nie szkodzi w sumie i nie ma o czym mówić ¯_(ツ)_/¯