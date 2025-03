Nie udało się w ustawie powodziowej to teraz uda się w "pewnej" ustawie przepchnąć! Zapis ten oznacza to że gmina będzie mogła sobie sama ustalić minimalną liczbę miejsc parkingowych - jak to się skończy? Wszyscy doskonale wiemy, Najgorsze jest to że zarówno Lewica jak i PL2050 tego tematu nie widzą