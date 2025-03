Ten tytuł to jest duża manipulacja. Przede wszystkim to rządowy portal ma zawierać ceny transakcyjne, a nie ofertowe. Co prawda tutaj mamy tylko ceny od deweloperuchów, a oni raczej rzadko się targują, więc ta róznica nie jest tak istotna, ale w przypadku rynku wtórnego różnice są wysokie. I dlatego raportować ceny do takiego portalu powinni notariusze, którzy na końcu przyklepują deal. Druga sprawa, to przecież te ceny, które wyciekają od deweloperuchów to Pokaż całość