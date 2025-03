Pokaż całość

Bo ludziom się wydaje, że lecąc z biurem podróży na zorganizowaną wycieczkę do jakiegoś egzotycznego, turystycznego hotelu gdzieś w afrykańskim czy azjatyckim kurorcie, to że nic im się nie może stać. Oczywiście same biura podróży nie udzielają wszystkich niezbędnych informacji, bo po co niepotrzebnie straszyć potencjalnego klienta. A generalnie każdy przed podróżą do egzotycznego kraju powinien odwiedzić specjalistę od chorób tropikalnych.Inna rzecz, że zalecane szczepienia są czasochłonne i swoje