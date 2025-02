Typowe kupowanie przez naszych trepów.... Jak jest polski wyrób to musi mieć wszystkie certyfikaty, pozwolenia i być produkowane dokładnie zgodnie z normą i wymaganiami....

Jak jest to można dopuścić do przetargu. W przetargu będą jednak uczestniczyć firmy zagraniczne, które nie muszą mieć niczego i nie muszą produkować zgodnie z żadnymi normami...

Aha... kryterium to 100% ceny....

Efekt jest taki, że nasze firmy nie mają najmniejszych szans na zamówienia od wojska i wszystko Pokaż całość