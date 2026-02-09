Zrobiliśmy z Polaków 38 mln śmieciarzy. Ten system kaucyjny miał sens 20-30 lat
ale nie teraz, bo sortownie same wyłapują to co trzeba - branża komunalna podsumowuje system kaucyjny.alibaski
Komentarze (58)
najlepsze
@Sztajmes_Nikczemny_Szlifierz: niedługo wywóz będzie tak drogi, że faktycznie będziemy musieli oglądać się za zachodem.
bo nas nie będzie stać.
Zostaje tylko
Kmiotku, nic mi nie pęknie.
Nie znasz mnie więc nie bredź. Jestem bystry i uczciwy. Podświadomie to wiecie więc próbujesz mnie dyskredytować i zaszczekać jakimiś żałosnymi ad personam.
Zostaw to sobie dla kolegów jak ci pozwolą.
Z założenia system ma się finansować sam, czyli sklepy pokrywają swoje koszty zapłaconymi i nieodebranymi kaucjami. Im więcej nieodebranych kaucji, tym większy zysk sklepu. Wnioski nasuwają się same.
-oddajesz puszkę w sklepie - sklep oddaje 0,5zł kaucji
-operacja powtórzona 1.000.000 razy
-sklep (operatorSystemuKaucyjnego) dostał za darmo 1.000.000 puszek
-jedna puszka 0,07zł na złomie
0,07zł X 1000000SZT = 70.000zł
WAŁEK!
W ten sposób producentowi opłacało się odkupywać używane butelki z powrotem, bo nie musiał w ich miejsce kupować nowych, zapewne sporo droższych.
Dzięki temu wszyscy mieli zysk - w środowisku było mniej śmieci, producent oszczędzał na tworzeniu niepotrzebnych butelek, a klienci mogli oddać butelki plus minus bez problemu (paragony, ale