cały ten system pseudo ekologiczny to jest straszna granda i oszustwo, po prostu ukryty podatek 50 gr od wszystkich produktów w butelkach. Oczywiście znajomi królika pominięcie w systemie - producenci alkoholu i te ich małe małpki i duże butle z wódą. Z tego co wiem szkło jest łatwo recyklingować. To jest obliczone na to że ludziom się nie będzie chciało lecieć z workiem puszek po piwie i butelek po wodzie do sklepu Pokaż całość