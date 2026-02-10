Załatwiła dotację i zniknęła? Gra od Olgi Tokarczuk to nowa Izera
Blisko 17 milionów złotych z Polskiej Agencji PARP trafiło do spółki Sundog, której członkiem była w 2024 roku Olga Tokarczuk. Tokarczyk ulotniła się z zarządu kilka miesięcy po otrzymaniu dotacji. O silniku gier i samej grze, która miała bazować na jej twórczości, nic nie słychać.jestemjakijestem1212
Komentarze (93)
Komentarz usunięty przez moderatora
@genocidegeneral: A dołożyła? Wydaje mi się, że rola artystów w wyborach jest mocno przeceniana. Tzn. chciałbym poznać wyborcę, który np. wcześniej nie głosował na KO albo Lewicę, ale akurat Tokarczuk go przekonała.
Bardziej bym obstawiał, że zachęty wyborcze takich artystów są przeciwskuteczne i mobilizują elektorat drugiej strony.
Po prostu zawsze jak trafi się jakiś międzynarodowy sukces Polaka, jakaś nagroda, to politycy uwielbiają się pod to
Wielki spekulant Zaorski też podobnie działał. Można sobie poszukać historii
i to wszystko takie styropianowe, tu noblistke dają żeby byla twarzą żeby dotacje wycyckać, a to k---a zwykla gra ja p------e, ja nawet w gry nie gram, a jak gram raz w roku to kupuje tego wiedzmina czy cyberpunka... Obiektywnie to jest złodziejstwo, w białych rękawiczkach ale nie
lecz sie. scigac trzeba tych ktorzy na to pozwalaja, a nie tych ktorzy korzystaja z prawa. kazdy z nas, nawet ty, mozesz zostac zulem i brac
Żartuje, za łeb złodzieja.