Poparcie dla Mentzena rośnie z dnia na dzień. Ma rzeczywistą szansę na wygranie wyborów i jest najlepszą alternatywą bo nie jest z POPIS. Z niektórymi rzeczami się z nim nie zgadzam, ale najlepsze co możemy zrobić to głosować na alternatywy od typowych świń przy korycie.



Żeby było jasne, jak ktoś ma bardziej lewicowe opinie, to może sobie głosować na takiego Zandberga, byle tylko nie utrzymywać tych samych skorumpowanych mord przy władzy.