Przedsiębiorcy nie mogą przyjąć towaru na stan, nie mogą sprzedawać. Paraliż.
KSeF padł. Szybko poszło
Nikt się nie spodziewał, że tak będzie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@PotwornyKogut: A czego się spodziewali? Ze dziś nie będą fv wystawiane?
To standardowa procedura. Każdy większy system informatyczny, który wprowadza rząd (nie ważne kto jest akurat u władzy), pada zaraz po włączeniu.
Skoro tak się dzieje ZAWSZE od 30 lat to widocznie nie jest to błąd, a reguła.
Widocznie tak musi być... ¯\(ツ)/¯
- zacznij od złej
- nie działa
- a dobra?
- Uruchomiliśmy ksef!
@PotwornyKogut: Bardzo łatwo rozpoznać, kiedyś ktoś nie ma pojęcia o czym mówi i każdą awarię określa mianem "ataku ddos"
Gwarantuje, że żaden utrzymanego narodu nie powie, że dali ciała - zamiast tego będą tłumaczenia o winie wszystkich tylko nie ich( ͡º ͜ʖ͡º)
Rozmawiałem właśnie z szefową, mówiła że ma zaplanowane w tej sprawie jakieś szkolenie i śmiała się, że szkolenie chyba będzie na kartkach robione ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
A tak dziś mamy kumulację:
1. wszyscy muszą się zalogować i wygenerować certyfikaty
2. mali (jak ja) próbują wystawić pierwsze faktury (a dziś wypada wystawianie faktur za poprzedni miesiąc).
3. duzi muszą już mieć spięte API
@janekplaskacz: z tym wystawianiem faktur za poprzedni miesiąc to się możesz zdziwić. To nie Twój system księgowy, w którym ustawiasz sobie dowolną datę wystaiwenia :)
@Maru_San: na pewno zaraz się jakiś polityk wypowie że system jest ok tylko użytkownicy winni.
nie ma nigdzie zadnej captchy