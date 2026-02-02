Ten system powinien działać już od kilku miesięcy PRODUKCYJNIE. Firmy powinny mieć MOŻLIWOŚĆ uruchamiania wysyłania faktur do KSeF już od dawna. Od dziś powinien się zmienić tylko wymóg prawny dotyczący wymagalności dla tych dużych firm.



A tak dziś mamy kumulację:

1. wszyscy muszą się zalogować i wygenerować certyfikaty

2. mali (jak ja) próbują wystawić pierwsze faktury (a dziś wypada wystawianie faktur za poprzedni miesiąc).

3. duzi muszą już mieć spięte API Pokaż całość