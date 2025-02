Kiszenie gruntów to jednak jest problem i trochę mindfuck dla wykopka libertarianina.

Ogólnie, przyrownalbym to do wykupowania złóż wody pitnej przez mega korporacje.

Tak jak boli mnie przyznanie się do tego, tak komuszki mają rację, że są jednak pewne dobra wspólne, a prawo własności ma swoje granice.