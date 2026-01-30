Co z tego jak wysyłki allegro są zakamuflowane pod tytułem : wysyłka kurierem.

Dopiero po zlożeniu zamówienia widac po trackingu i jest podpisane jaki to kurier. Allegro ma podpisane umowy z firmami kurierskimi i samo rozdziela jakim kurierem poleci paczka. Jak bedzie juz mialo swoją logistyke to wtedy beda jezdzic ich kurierzy.

Specjalnie wprowadzaja powolne zmiany jak z gotowaną żabą żeby nikt sie nie połapał.

Zobaczycie gdy zbudują logistyke jak te swoje Pokaż całość