Trzęsienie ziemi na Allegro? Sąd zakazuje manipulowania dostawami w Smart!
Przełomowy wyrok dla polskiego e-commerce. Sąd uznał, że Allegro nie może wykorzystywać swojej pozycji do wymuszania na sprzedawcach konkretnych metod dostawy ani faworyzować własnych usług logistycznych (np. One Box) kosztem konkurencji w ramach programu Smart. Czy to koniec dyktatu giganta?temoque
Komentarze (53)
Ostatnio 10min szukałem co mam kliknąć żeby móc wybrać inpost
Jeśli sklep online ma tylko dostawę inpostem to poczta polska może go skarżyć czy inny DHL że ogranicza innym możliwości?
Dopiero po zlożeniu zamówienia widac po trackingu i jest podpisane jaki to kurier. Allegro ma podpisane umowy z firmami kurierskimi i samo rozdziela jakim kurierem poleci paczka. Jak bedzie juz mialo swoją logistyke to wtedy beda jezdzic ich kurierzy.
Specjalnie wprowadzaja powolne zmiany jak z gotowaną żabą żeby nikt sie nie połapał.
Zobaczycie gdy zbudują logistyke jak te swoje