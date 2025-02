Ale co on gada w tym filmie, że niby ograniczają dostępność bo kasa ma nie iść na nowe mieszkania? W jaki sposób to ogranicza dostępność? To bez dopłat to już nie można budować i sprzedawać nowych? Bez sensu gada wg mnie i wygląda jakby walczył w ten sposób o doplaty na nowe budownictwo

Chyba że chodzi o to żeby Janusze którzy już się nachapali na pierwotnym mieli teraz miękkie lądowanie i wyjście Pokaż całość