Sprytnie to sobie wymyślili. Nowy ulepszony program, nowa nazwa, nowy ulepszony schemat działania, ale efekt będzie taki sam.

Ceny mieszkań pójdą w górę pompując sakiewki deweloperom. Przeciętny kowalski pewnie nie zauważy tej luki i pomyśli, że to dobry program. Nie to co te paskudne PiSiory wprowadziły z kredytem 2%. To jest to samo gunwo tylko jeszcze ładniej opakowane.