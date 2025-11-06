Śmiertelny wypadek na A1. Sebastian M. obciąża ofiary
Pasażerowie BMW, którzy jechali z Sebastianem M. w dniu wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 r. zeznali przed sądem, że usłyszeli od oskarżonego, że kia wjechała przed BMW i nic nie mógł zrobić i nie mają powodów, by w to nie wierzyć.royhawk
Komentarze (78)
najlepsze
Ubezpieczalnie w momencie gdy zrobiłeś coś niezgodnie z prawem, np. jechałeś autem bez uprawnień i wypadek był z nie twojej winy, powołują się na fakt, iż NIE
Sprawdzcie czy nie gadam glupot.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ygh1KVAhq8
@NaMoment: Z tego co kojarzę, to tutaj ubezpieczyciel też odmówił wypłaty odszkodowania (powołując się na to, że samochód był przerobiony).
@Rst00: Niezależnie od tego co zrobił, należy mu się uczciwy proces.
@Rst00: nie było
@Alcoholic_Desacrator: ogólnie dawno nie było widać typa na wykopie.
Tutaj p-------ł się, że ktoś jechał lewym pasem... bezpośrednio przed bramkami na autostradzie. XD
2. Mamy nagranie
3. Świadkowie nie dosyć, że byli pod wpływem alkoholu i mówią, że nic nie pamiętają, to jeszcze opierają się tylko i wyłącznie na słowach oskarżonego
4. Domagamy się ujawnienia rozmów telefonicznych z dnia wypadku!