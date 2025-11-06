Qrest.wem jest coś takiego twierdzić, w momencie jak się przegięło pałę. Aż się coś w człowieku gotuje, boję się, że sędzia weźmie te tłumaczenia pod uwagę i złagodzi wyrok. Nie chcę czarno widzieć ale, żebyśmy nie usłyszeli w czytaniu wyroku, o współudziale kia w wypadku.



Ubezpieczalnie w momencie gdy zrobiłeś coś niezgodnie z prawem, np. jechałeś autem bez uprawnień i wypadek był z nie twojej winy, powołują się na fakt, iż NIE Pokaż całość