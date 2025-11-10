Pierwszy prawomocny wyrok
Czy pieszego można próbować rozjechać, jeśli ten stoi na chodniku? Czy grożą za to jakiekolwiek konsekwencje? Czy pieszy powinien czuć się winny? Jak kończy się zgłaszanie takich zdarzeń? Oto pierwszy prawomocny wyrok dotyczący sytuacji spod "bazarku". Film ze zdarzenia sprzed roku: https://youtu.bepanDocent
Kierowca został uznany winnym zarzucanego mu czynu:
- 5000 zł kary z art. 160. § 1. k.k. (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu)
- 500 zł zadośćuczynienia dla poszkodowanego
- 540 zł kosztów sądowych
@metaxy: w sensie prawilniakow dla ktorych chodnik czy trawnik to inaczej parking a dwunozne zwierzeta powinny czmychac przed jasnie panem kierowca?
Szkoda, tylko że to precedens a nie reguła.
- wjedź autem na chodnik
- stoi chłop z kamerą
- próbuj go rozjechać
- potem wysiądź i próbuj go pobić
- PROFIT: mandat 1500 zł + 8 pkt + wyrok z art. 160 kk. + dodatkowe 6040 zł + nasrane w papierach do końca życia xD
Gratulujemy zwycięzcy!
grzywna a zadośćuczynienie to różne rzeczy :) nawet nie wiem za co 500 zł dostał, ale przynajmniej trepa za kierownicą zaboli troche bardziej
Rozumiecie to? Świnta WŁASNOŚĆ! Wjeżdżam nią w ciebie, nie dotykaj!
Dla polskiej postsowieckiej jednostki ważniejszy jest toczący się nielegalnie gruz po chodniku i jego maska niż potrącony człowiek, jak dla ruskiego ważniejszy jest kibel, czy telewizor od życia człowieka.
Mentalność Homo sovieticusa.
@LoginZajetyPrzezKomornika: w Rzeszowie był pożar bloku i kierowcy musieli wybrać co jest ważniejsze, życie nieznanej im 14-latki czy własny samochód.
Wybrali swój samochód więc 14-latka spłonęła żywcem a w szpitalu zmarł dodatkowo 69-latek ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Taka jest wizytówka p0laka i Konfitura idealnie pokazuje stan tego