Dwie wanny za 800 000 złotych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Według publicznie dostępnych informacji za "dzieło sztuki" z dwóch żeliwnych wanien zapłacono 160 000 GBP, czyli ponad 800 tysięcy złotych przeliczając po kursie z momentu zakupu.edon
- #
- #
- #
- #
- 98
- Odpowiedz
Komentarze (98)
najlepsze
"z pracy zatytułowanej "Rzymianie""
Mam wrażenie, że problem bierze się już na apatie kształcenia na ASP, gdzie wmawia się adeptom, że sztuka nie jest po to aby byś ładna, ale po to aby nieść przesłanie