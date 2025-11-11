Jeśli praca nie wymaga żadnego kunsztu czy też warsztatu, oraz nie jest nawet estetyczna, to jak dla mnie jest to wydmuszka, a nie sztuka. I żadne nakręcanie makaronu na widelec, czego tam artysta nie chał wyrazić, tego dla mnie nie zmieni.

Mam wrażenie, że problem bierze się już na apatie kształcenia na ASP, gdzie wmawia się adeptom, że sztuka nie jest po to aby byś ładna, ale po to aby nieść przesłanie Pokaż całość