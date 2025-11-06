Jeden z niewielu raperów, który na prawde coś swoimi tekstami przekazywał, nawet w najbrudniejszych ulicznych tekstach była treść nie pusta bragga, że se chłopina sam wyśpiewał "to co po mnie zostanie to te słowa" to wręcz proroczo / kuriozalne.

Ilu ludzi nie ma pojęcia że baunsowało w klubach przy jego muzyce. Bede brał cie w aucie dla wiekszosci to Sokół i Fronczewski. No nie szukał poklasku. Szkoda bardzo.