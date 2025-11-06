Nie żyje raper Pono.
Zmarł Rafał Poniedzielski znany jako raper Pono. Informację potwierdził jego przyjaciel, Wojtek Sokół.volodia
najlepsze
Ilu ludzi nie ma pojęcia że baunsowało w klubach przy jego muzyce. Bede brał cie w aucie dla wiekszosci to Sokół i Fronczewski. No nie szukał poklasku. Szkoda bardzo.
ZIPera
JAK? Przecież to młody chłop, mógł pożyć jeszcze.
To jakby poczekalnia dusz, co chciałaby już zasnąć