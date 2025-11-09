Znów ci sami ludzie zorganizują jarmark w Krakowie
Ceny zapewne znów będą z kosmosu... Jak co roku, nie ma transparentnego konkursu dla przedsiębiorców na stoiska. Zamiast tego trzeba zgłaszać się do firmy Artim sp. z o. o. powiązanej z Krakowską Kongregacją Kupiecką. Problem występuje od lat (powiązane)tomasztomasz1234
Komentarze (52)
najlepsze
jak nazwać kogoś , kto idzie na jarmark i kupuje tam pajdę chleba ze smalcem, i płaci za to 49zł?? - turysta frajer.
takie jarmarki, to już dawno nie są jarmarkami, tylko festiwalem łowienia frajerów.
A później dostałem na PW "prośbę" by usunąć mój komentarz, bo nie podoba się pewnym osobom. Dlatego postanowiłem o tym przypominać zawsze jak są takie znaleziska (
Kraje gdzie zarabia się 2x więcej, mają na pewno takie same ceny, jak nawet nie mniejsze.
To jest tzw. polska "gastronomia". Tutaj kromkę suchego chleba ze smalcem z Biedronki na dożynkach w Pierdziszewie wycenia się jak pizzę w centrum Mediolanu. A i tak "Panie.... nawet na ZUS kredyt biorę".
Nie chodzić, a jak już chodzić to nie kupować. Stosuję metodę od lat. Działa. W przeciwieństwie
Mam ponad 50 lat. To dla Ciebie pewnie niewyobrażalne ale ja nie muszę czytać o czymś co jest oczywiste, żeby znaleźć dowód na to, że 1+1=2
Radni Warszawy to zupełna bandytierka
Mówię, co tu można by zagrabić każdy jeden zerka
Oni ja myślę zachowują się nieładnie
Radny kradnie - a całe miasto na dnie!
Na ulicy dziś królują traffic i bandyci
Duże miasto, duża kasa ratusz się nasyci
-oto pytanie retoryczne, hehe
a na poważnie;
urzędasy nie mają MORALNEGO prawa zlecać zewnętrznej firmie organizacji takich jarmarków!, Jak te nieudolne pizzdy nie wiedzą jak się do tego zabrać, - to niech się zwolnią, a nie przerzucają organizację takich imprez, na zewnętrzne firmy, - sami nic nie robiąc, poza