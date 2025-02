Ostatnio jakiś cep sie ze mną wykłócał na fb że nie żyjemy w panstwie socjalnym... Ludzie przecież to są jakieś jaja dodatki wyprawki, laptopy, 800+, 13, 14, barburki, na start, na koniec.... wszystko na kredyt. Opodatkowanie zarobków bliskie 80% Gdyby nie pracownicy z ukr i to że ludzie jebią po 12godzin to by było -4% gpd w tym roku.