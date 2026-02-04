proponuję rozwiązanie problemu



hiperidentyfikacja - tzn nie walczyć z tym gównem ale wejść all-in w jeszcze bardziej absurdalnej formie.



chlopaki- jak tylko macie 18 lat to cyk zmienić sobie płeć ( ale tylko urzędowo, kuśka ma zostać l a także imię, np Janek)



