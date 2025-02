Zacznijmy od początku,potężny dodruk pustego pieniądza spowodował wysoką inflacje.Bank pod władzą glapy dawał znikomą marże,co spowodowało że ludzie zmuszeni do ochrony swoich środków. Zaczęli inwestować w beton będącym najprostszym sposobem inwestycji.Spowodowało to że nagle było więcej chętnych na mieszkania a ceny poszybowały w górę.Młodzi zmuszeni zostali do brania większych kredytów na gorszych warunkach. Bo banki PKO BP nie udzielając korzystnych kredytów, oddawał pole do spekulacji innym bankom.