Wybory w 2023 r. to był niesamowity zwrot z demokracji w naszym Państwie. Przed wyborami cały aparat Państwowy został zaprzęgnięty do malowania trawy na zielono:



* RPP obniżyła stopy o 0,75 pp! To ogromna obniżka, która odbyła się bez żadnych danych ją uzasadniających (o czym ostatnio mówiła Tyrowicz). Do tego prezes NBP jawnie wspierał jedną partię polityczną.

* Inflacja za lata 2019-2023r. wynosiła 39%, aby zbić zadłużenie Państwa które drukowało (pożyczając) i rozdawało ludziom Pokaż całość