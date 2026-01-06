Ogólnopolski Protest Przeciwko "Strefie Czystego Transportu"
Wydarzenie w: Kraków, województwo małopolskie, Polska organizowane przez Nie Oddamy Miasta 10 stycznia ul. Centralna 53 10:00-12:00DziendobryMireczku
- 108
- Odpowiedz
Komentarze (108)
najlepsze
Może trzeba było robić strajki w 2022? w 2023? Może trzeba było wybrać w wyborach kogoś, kto nie popierał SCT? Mozę trzeba było nagłośnić problem w 2025?
Dlaczego pod urzędem skoro to radni uchwalili?
Urzędnicy zarabiają na życie wykonując to co jest w uchwałach. Nawet tych głupich.
Plac Wszystkich Świętych 3-4
Tam mieści się Kancelaria Prezydenta Krakowa i Biuro Rady Miasta Krakowa
Zróbcie ten protest międzynarodowy! Hehe
Tego jeszcze nie grali. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
