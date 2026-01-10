Dlaczego powszechnie uważa się, że jak ktoś jest sławny/rozpoznawalny, to od razu jest jakims autorytetem? W znakomitej większości ci sławni sportowcy, aktorzy, dziennikarze czy inni celebryci to najgroszego sortu prymitywy, tępaki, chamy i buce. I o tyle nawet gorsi od zwykłego chama, że są przekonani o własnej wyjątkowości.