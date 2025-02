Pokaż całość

Ja pojde dalej - kazda praca inzynierska "w terenie" to syf. Jako automatyk wdrozeniowiec, elektryk, ktokolwiek pracujacy "na obiekcie" w praktyce jestescie takimi robolami premium. Kasa niska, komfort niski, mozliwosc pracy zdalnej bardzo niska, zdarzaja sie delegacje [a uwierzcie, to nie jest fajne], jedyne co wysokie jest to odpowiedzialnosc. Jak ktos ma pecha i ciagle zasuwa w terenie to powodzenia potem z negocjowaniem podwyzki jak w biurze