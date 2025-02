Zupełnie to samo, co kiedyś na zachodzie. Nie chce sie płacić więcej miejscowym, a ściąga się ludzi z 3 świata. A potem skutki ponoszą zwykli obywatele, tego co dzieje się na zachodzie. Wbrew pozorom Konfederosja również popiera pracowniczą emigracje, bo to zaniza stawki miejscowym.