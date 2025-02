Cytat z artykułu „Obecny system jest słabym wskaźnikiem zamożności i zdolności płatniczej podatników, „ co za brednie - od kiedy to system podatkowy jest wskaźnikiem zamożność. A co z ludźmi starszymi i niezamożnymi których nie stać? Mają sprzedać i wynieść się ze swojej nieruchomości bo organizacja coś zarekomendowała? Ja czytam to tak baranów którzy nie roztrwonili swoich pieniędzy należy strzyc bez opamiętania. Dlaczego? Bo można? To nic że remontując płacili za materiały Pokaż całość