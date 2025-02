Sheffield fajne miasto ale tak na oko wydaje się, że 30% to nadal rodowici, kolejne 20% to chinole z Hong Kongu, pozostałe 50 to wszelakie brudy z Afryki czy Arabów. Oczywiście dane z d--y, powtarzam, takie ma wrażenie jak czasami tam bywam. Na prawdę ludzie, nie ważne czy jesteście lewakami prawakami czy helikopterami albo z-----i z PiS czy PO Nie chcecie multi multi. To nie działa i nie będzie działać.