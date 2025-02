Największe patologie to spółdzielnie mieszkaniowe wciskanie ludziom że podwyżki czynszu są niezależne od nich bo rząd podniósł minimalną krajową więc skoczyły koszt. Podwyżka przez 5-6 lat z 360 złotych na prawie 1 tys. Jakaś 3 osobowa rodzina za samą windę i śmieci płaci im ponad 400 zeta a gdzie reszta C.O woda, czynsz fundusz remontowy. Jakbym z 3 dzieci narobił to bym ich nawet nie meldował bo by cała kasa z 800+ Pokaż całość