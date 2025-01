Mnie to śmieszy, bo problem mieszkań jest od zawsze, od dawien dawna, a nawet nie powstała żadna bezpośrednia komórka która miałaby chociaż próbować rozwiązać problem mieszkalnictwa, a wszelkie próby naprawy sytuacji to jakieś dzikie zrywy i operacje na żywym organizmie.



Nie ma żadnych symulacji, nie ma żadnych przewidywań, nie ma żadnych wniosków, analiz, nie ma też żadnych celów rozwoju, w zasadzie nie ma nic, jest to co jest i tyle.



Potrzebne byłby tęgie